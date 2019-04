Koliko koštaju nastupi "zvijezda" sa naših prostora?

Na početku karijere nisu birali, pjevali bi i svirali jer su bili primorani. Uz prve prave hitove počeli su puniti dvorane, a publika njihove džepove. S vremenom su postali 'tražena roba', a sukladno tome diktirali su cijene svojih nastupa, koje su bile sve više.

Kad jedan pjevač čuje da drugi, njemu ravan, traži 30.000 KM po svirci, odmah digne cijenu na 35.000. I stvar je vlasnika klubova hoće li mu to platiti ili ne. Ako ima hit, sigurno plaćaju, kaže menadžer Zoran Škugor.

Zahvaljujući njegovom "nosu" za hit, njegovi nekadašnji puleni vrlo dobro žive. Tako pojašnjava Škugor, Nina Badrić može dopustiti faze stagnacije. Ali kad izbaci megahit, cijena njenog nastupa odmah ide gore od 30 do 50 odsto. Ipak malo je pjevača, tek 20-ak, koji mogu lupati visoke cijene.

"Neko nepoznat može imati hit, ali neće na prvoj pjesmi toliko zaraditi. To bi morao biti hit u rangu "Tek je 12 sati". Važan je kontinuitet, izbacivanje hita za hitom" kaže Škugor.

Dodaje da je u određivanju cijena nastupa važan faktor šta pjevač želi. Ako mu je, kaže, cilj zaraditi 200.000 evra godišnje, bira hoće li lupiti cijenu pa zaraditi to u deset nastupa ili će pjevati češće, ali po nižoj cijeni. No uglavnom se pjevači ravnaju jedan po drugom i razmišljaju: "Neće on biti skuplji od mene kad su moje pjesme bolje".

"Ovi koji imaju status zvijezda radije pjevaju jedanput ili dvaput mjesečno, a ostalo vrijeme budu s porodicom. Ako požele zaraditi pola miliona evra, jasno da moraju pjevati češće", kaže Škugor.

Kako kaže Škugor Severina pjeva i za 5000 evra negdje u dijaspori, ako procijeni da će joj poznanstvo i kontakt s vlasnikom kluba donijeti nekoliko novih i skupljih nastupa. Uobičajena cijena njenog koncerta je 20.000 evra, no na eventima zaradi i tri puta više.

Kada je bivšem partneru Milanu Popoviću pjevala za rođendan, dobila je honorar od 50 hiljada evra.

Iz Srbije najviše zarađuje Ceca Ražnatović koja dobija između 30 i 50 hiljada evra po nastupu, Zdravko Čolić traži oko 30 hiljada evra, dok ugostitelji iz Austrije, Švajcarske i Nemačke najviše vole Acu Lukasa, koji za honorar od 8.000 do 15.000 evra pravi vrhunsku atmosferu.

Željko Joksimović dobija između 12 i 15 hiljada evra po nastupu. Dijaspora najviše voli Acu Lukasa koji godišnje ima 50 koncerata.

(24sata.hr/Telegraf.rs)