Knez otkrio nepoznate detalje o kćerki Kseniji

Pjevač Nenad Knežević Knez veoma je blizak sa svojom kćerkom Ksenijom, članicom grupe "Hurricane". Slažu se odlično, međutim Knez se prisjetio jedne situacije u kojoj ga je mezimica dovela do ludila.



- Ksenija nije tip koji razočara ljude, ali bila je sad jedna situacija. Nije me razočarala, ali me je strahovito iznervirala. Radila se neka emisija, skrivena kamera, koja je ipak nešto odložena. Ona me je pozvala: "Tata, moram hitno da te vidim. Joj, moramo ozbiljno da pričamo." Ja sam joj rekao: "Kaži mi šta je to toliko hitno. Hajde, možemo preko telefona." Ona je rekla da moramo da se vidimo i da mi lično kaže, jer to nije za telefon. Ja sam došao tamo i onda je ona krenula: "Ja više ne mogu ovakav pritisak kakav doživljavam. Ići ću u Dubai da se preselim, tamo sam upoznala jednog divnog čovjeka, koji je član kraljevske porodice. On se zaljubio u mene i šalje privatni avion da dođe po mene. Ja idem tamo da živim." Počela je potpuno da glumi neko ludilo. Pokušavao sam na sve moguće načine da je smirim i zaista sam se bio zabrinuo za nju. U tom trenutku, sve je bilo namješteno, okolo ljudi, koji su statirali, svi su izašli i rekli: "Skrivena kamera!" - ispričao je pjevač.