Kim Kardašijan objavila da poklanja pola miliona dolara

Kim Kardašijan objavila je da poklanja 500.000 dolara svojim obožavaocima.

Rijaliti zvijezda objavila je na svom Tviter profilu fotografiju i objasnila da poklanja po 500 dolara za 1.000 ljudi.

"Godina 2020. je bila teška i mnogi su zabrinuti hoće li moći da plate stanarinu, osiguraju hranu za svoju porodicu ili kupe djeci poklon za Božić. Želim da širim ljubav slanjem 500 dolara za 1.000 ljudi. Najljepše je doba godine", napisala je Kim i pozvala fanove da ostave svoje podatke kako bi mogla da uplati novac onima koje odabere.

Sve što pratioci treba da urade je da upišu u komentar hashtagove "$cashtag" i #KKWHoliday.

Hey guys! 2020 has been hard and many are worried about paying rent or putting food on their table- I want to spread the love by sending $500 to 1000 people. Send me your $cashtag below with #KKWHoliday 🎄🎁 #partner pic.twitter.com/aHV4COQUvd

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 21, 2020

Ali, Kim ne daje svoj novac, već je riječ o sponzorskom projektu.

(B92.net)