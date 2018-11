Kim Kardašijan: Bila sam na ekstaziju kad sam snimala pornić

Kim Kardašijan priznala je u posljednjoj emitovanoj emisiji šoua "Keeping Up With The Kardashians" da je bila na ekstaziju kad se udala za svog prvog muža, producenta Damona Tomasa, ali i kad je snimila porno-uradak s muzičarom Rejom Džijem.

"Kad sam se prvi put udala, bila sam na ekstaziju, jednom sam ga uzela i udala se. Kad sam ga opet uzela, snimila sam pornić" rekla je sestri Kendl Džener i Skotu Disiku, bivšem dečku svoje sestre Kurtni. Disik to nije znao pa se iznenadio. "Svi to znaju, možeš vidjeti kako mi se vilica trese" pojasnila mu je ona. Kod nekih fanova je ovo priznanje prošlo prilično dobro. "To te čini pristupačnijom, hvala ti što si uvijek otvorena" pisali su joj. Drugi nisu tako sretni zbog onog što je rekla. "Sjajan uticaj na djevojke koje je idealiziraju, nadrogira se i snima kućni pornić. Tako se postaje poznata osoba, prvi idol" napisali su. Kućni porno-uradak Kim je snimila 2003. godine s bivšim dečkom, a četiri godine kasnije snimak je ugledao svjetlo dana te lansirao glavnu protagonisticu na vrh svjetske šoubiz scene.