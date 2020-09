Kejti Holms trudna

Iako se o privatnom životu glumice malo zna posljednjih godina, posljednje što je objavljeo jeste da se zabavljala Džejmijem Foksom. Sada je pokazala stomačić šetajući ulicom, a njen blizak izvor je za strane medije otkrio da je glumica u drugom stanju.

"Kejti ima 41 godinu i zna da to što nema muškarca u životu nije problem", kaže izvor i dodaje da kćerka Suri (14) koju ima sa bivšim suprugom Tomom Kruzom želi da dobije sestru ili brata, prenosi Kurir.

