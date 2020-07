Kebina kćerka se predstavlja kao gej samo zbog državljanstva, karijera propala

Kćerka Dragana Kojića Kebe Nataša Kojić ni po koju cijenu ne smije da napusti Ameriku, u kojoj živi od 2009. godine, jer ima status azilanta u postupku. Kako Kurir ekskluzivno saznaje, nekadašnja pjevačica je aplicirala za dobijanje državljanstva kao pripadnica LGBT populacije. Iako javno pokazuje da nije orijentisana prema istom polu, Nataša je, zarad dobijanja papira, iskoristila pravo na azil koje u međunarodnom pravu podrazumjeva pravo država da daju azil, pravo pojedinca da zatraži azil i pravo pojedinca da mu se odobri azil u slučaju da je na neki način ugrožen u svojoj zemlji.

Amerika nije u obavezi da odobri bez obzira na to da li je zahtjev osnovan ili ne, osim u slučajevima kada se tražilac azila već nađe na teritoriji zemlje od koje traži azil, i to samo ako će mu život biti ugrožen ili će trpjeti progon ukoliko se vrati u matičnu zemlju. Po nečijem savjetu, sada se prijavila kao lezbijka, pa bi to trebalo da joj uspje, pošto u Srbiji, za razliku od SAD, nisu dozvoljeni gej brakovi, a to se u Americi tumači kao diskriminacija.

Kada je otišla u Ameriku, Kojićeva je imala stipendiju čuvenog univerziteta Berkli. U Srbiji je pjevala muziku koju nije voljela, a to je, prema riječima njene bliske prijateljice, radila samo da bi zaradila pare za studiranje na prestižnom univerzitetu. Bila je odličan student i sada se u Americi bavi komponovanjem muzike za filmove.

Djelo njenih ruku je u mnogim američkim serijama i filmovima, između ostalog i u hororu "Coven". Međutim, ona i daje nema američke papire i ne smije da napusti Ameriku, pa je to jedini razlog zbog kojeg nije nijednom došla u Srbiju. Kada bi otišla iz Amerike, makar i na nekoliko dana, Nataša ne bi mogla da se vrati.

Postupak za koji je ona aplicirala je spor i dugo se čeka, a život u Americi je izuzetno skup. Prema našim saznanjima, Kojićeva je dala mnogo novca za advokate jer na sve načine pokušava da izgura državljanstvo SAD. Bilo je teških trenutaka, kada je jela jednu kiflu dnevno, a roditelji Olja i Dragan su joj finansijski pomagali. Oni su je nagovarali da se vrati u Srbiju, ali Nataša za to nije htjela ni da čuje. Da bi plaćala sva dugovanja koja ima, ona je iznajmljivala stan koji je izdavala trećim osobama na dan. Osim toga, imala je i ozbiljne probleme sa bivšim dečkom, koji ju je prijavljivao policiji za uznemiravanje. S obzirom na to da je Kojićeva uzeta u zaštitu azila, ona može da boravi u Americi i dalje i da tamo legalno radi. Nataša ima kreditnu karticu, svoj auto, stan koji iznajmljuje. Ona se nada da će se i njen status uskoro rešiti i da će nakon toga svojim talentom dostići i koji stepenik više u karijeri. Inače, pored toga što piše filmsku muziku, Kojićka snima modne editorijale, statira i pojavljuje se u gledanim šou-programima, pa je prije nekoliko godina učestvovala u rijalitiju "Milioner mečmejker".