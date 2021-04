Kćerka Mileta Kitića u vezi sa reprezentativcem Srbije

Reprezentativac Srbije Dušan Vlahović uplovio je u emotivnu vezu sa pevačicom Elenom Kitić, kćerkom Mileta Kitića i Marte Savić.

- Elena i Dušan upoznali su se preko zajedničkih prijatelja koji često, kada se prisjete njihovog prvog susreta, kažu da se odmah osjetila privlačnost i hemija među njima. Tada su razmijenili brojeve telefona i zapratili se na društvenim mrežama. Vrlo brzo odlučili su da uđu u vezu - otkriva izvor lista Alo.

Dušan je igrač Fiorentine, trenutno živi u Firenci i zbog njegovih profesionalnih obaveza ovaj mladi par je više vremena odvojen.

- S obzirom na to da su od početka znali da će više vremena provoditi odvojeno nego zajedno, oboje su riješili da se opuste i prepuste međusobnom povjerenju, te im ne pada teško da broje dane do narednog viđanja. Redovno se dopisuju i pričaju preko video poziva, mada je Elena ta koja više trpi, često ne spava i čeka da on završi sa svojim obavezama kako bi razgovarali - ističe izvor Aloa.

Zanimljivo, pjevačica je starija od srpskog golgetera, ali im ta mala razlika u godinama ne pravi problem.

- Elena je starija od njega nešto manje od tri godine i često govori da joj on odgovara više nego stariji momci s kojima je prije bila. Imaju slične navike, oboje su maksimalno posvećeni karijerama, a vrijeme koje provode zajedno koriste, između ostalog, za planiranje budućnosti. Ona ima želju da se preseli kod njega u Italiju jer voli inostranstvo. U Beogradu je prepoznatljiva gdje god se pojavi, što je nekada umara.