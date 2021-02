Karleuša uhvatila Tošića sa ljubavnicom u stanu?

Supruga Duška Tošića poslala je prijatelje u stan u kojem se on viđao s ljubavnicom Anom Jovanović kako bi pronašli dokaze njegovog nevjerstva, saznaje Kurir. Sagovornik blizak fudbaleru kaže da mu je supruga pred njegov odlazak u Tursku tražila ključeve od nekretnine na Dedinju u kojoj su živjeli kada su se vjenčali, kada je u Kuriru pročitala da je u njega uselio Jovanovićku. On je, saznajemo, ženi rekao da tu nekretninu izdaje, a zapravo je u njemu skoro godinu dana boravila dizajnerka kupaćih kostima.

Čim smo raskrinkali njihov štek, sportista, koji je znao da će njegova žena vršiti provjeru, rekao je ljubavnici da se iseli, što je ona odmah i učinila. Iznijela je sve stvari, a on je angažovao čistačicu da sredi prostorije. Dok dokaze nije uklonio, Tošić ključeve supruzi nije dao. Tek kada je sve bilo na svom mjestu, on je podlegao pritisku i ženi dozvolio da ode u izvidnicu. Ali to nije učinila ona, već njeni najbliži saradnici u koje ima povjerenja. Oni su obišli nekretninu, sačinili zapisnik, ali nisu pronašli ništa što bi ona mogla da iskoristi kako bi ga optužila za nevjerstvo.

On se i dalje drži svoje priče da bivšu ženu pjevača Peđe Jovanovića Blizanca nikada nije upoznao.