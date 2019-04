Karleuša prije Tošića bila ludo zaljubljena u kolegu sa estrade

Jelena Karleuša danas je u braku sa fudbalerom Duškom Tošićem s kojim ima dvije kćerkice.

Međutim, on joj nije bio prva ljubav, štaviše, Jelena je priznala kako je bila zaljubljena ludo u kolegu i to u Željka Šašića.

On je periodu njenih početaka bio velika muzička zvijezda i nije želio da bude s njom jer je ona bila mlada.

"Svaka mi je bila uzvraćena sve do u to vrijeme mladog pjevača Šašića, koji je bio mnogo stariji od mene i, naravno, dijete ga nije interesovalo. E, tu sam doživjela prvo ljubavno razočaranje, ali i usvojila pouku: za ljubav se treba boriti", ispričala je jednom prilikom Jelena.

Otkrila je kako je njena “ljubav” tada izgledala.

"On je tada bio jako velika faca, imao je dugačke lokne i sve su se djevojke, pogotovo iz Zemuna, palile na Željka Šašića, pa tako i ja. Sjećam se u Budvi na plaži bio je sa 50 svojih obožavateljki, nije htio da mi kaže “Zdravo!”, ja sam mu prišla ispred peškira na kojem je ležao, zaklonila sam mu sunce i rekla: “Ja ću biti veća zvijezda od tebe!”, ispričala je Jelena na B92 prije sedam godina.

