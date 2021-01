Karleuša otvorila dušu o seks-aferi, plakala pa tražila reklame

Pjevačica Jelena Karleuša (42) nije se morala brinuti o tome gdje će dočekati novu godinu. Gostovala je uživo u emisiji 'Šok Tok' na televiziji 'Prva' i otkrila sve o svojoj karijeri, eksplicitnim fotografijama koje su procurile u javnost, povezanosti s fudbalerom Ognjenom Vranješom (31), ali i situaciji sa suprugom Duškom Tošićem (35).

Istaknula je da vjeruje da Srbiju i Balkan zanima u kakvom je odnosu sa suprugom Duškom, ali i zaključila kako ljudi trebaju gledati svoja posla i da im treba biti bitnije što će sutra jesti nego brinuti o njenom životu. Osvrnula se na skandal koji joj je prije dvije godine preokrenuo život. Objavljene su njene gole fotografije i spominjala se seks-afera s Vranješom.

- Istina je to da su slike koje su plasirane, a znamo svi ko ih je poslao medijima, da su nastale bez moje dozvole i moga znanja. Moram reći da je moja porodica zbog toga prošla kroz pakao, ja sam jako teško to podnijela. Ja sam jaka žena, mentalno sam najjača kad je najteže. Ovo je bilo baš teško - rekla je kad ju je voditelj upitao o njenim eksplicitnim fotografijama, a potom zaplakala. Zatražila je reklame kako bi se pribrala.

- Ja se izvinjavam gledaocima, i ja imam nekad žutu minutu…ili sat - našalila se kada je emisija krenula ponovno. Pojasnila je da ucjenjivana sa spomenutim fotografijama. Odnosno, da su slike objavljene jer nije pristala na ultimatum. A ultimatum je bio taj da bude s osobom s kojom nije htjela biti.

- Razumijem da sve zanima kako izgleda moj organ, ali postoji mjera. Kada to pokažeš tri dana, to je negdje i razumljivo. Ali kada svaki dan iz sata u sat, iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec, pa prođe i godina, ti stavljaš sadržaj protiv 'Zakona o informisanju', sadržaj koji nikad nisam dala za medije, koji nikad nisam dala - objašnjavala je pa nastavila:

- To nisu ljudi, to su neljudi koji ne zaslužuju da ih se spominje. Nema ih puno… Čovjek koji je dao sve to je mali i nebitan u svemu ovome. Nije ni svjestan što je učinio. O muškosti tu nema ni riječi.