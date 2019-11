Karleuša novogodišnji honorar poklanja bolesnoj djevojčici

Jelena Karleuša sav honorar koji je dogovorila za doček 2020. godine doniraće u humanitarne svrhe, piše Telegraf.rs.

Ona je otkrila da ništa od novca neće sačuvati za sebe, već će sve donirati.

"Imam velike planove za taj honorar. Riječ je o jednoj bolesnoj djevojčici. To je neki moj, nazovimo, projekat... da se njoj pomogne. Ona je iz okoline Niša, za sada ću samo reći da se zove Sofija. Bolesna je od ozbiljnog oblika sarkoma. Ako uspijemo da završimo to liječenje, to ću objaviti. To će biti moj gest, da to javno poklonim za liječenje... Radimo na tome da do toga dođe, treba i neke medicinske stvari da se poklope", rekla je Jelena.

Ona je, kako piše Telegraf, dogovorila cifru od 50.000 eura.