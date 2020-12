Kaja Ostojić o eksplicitnom snimku: Tetovaža na leđima je ključni dokaz

Pjevačica Katarina Kaja Ostojić progovorila je o eksplicitnom snimku koji je prije nekoliko mjeseci osvanuo na internetu, a za koji se nagađalo da je ona.

U pomenutom snimku vidi se naga zadnjica i bujne grudi, a Kaja je tada demantovala da je to ona, već djevojka koja podsjeća na nju.

- Ta djevojka stvarno fino i lijepo izgleda, video je lijep. Jako liči na mene. Ja neću više to da demantujem, to rijetko ko bi rekao. Nisam ja, ali toliko je benigno. Nisam stvarno ja, ali nema tetotovažu na leđima, to je ključni dokaz. Ja tu tetovažu imam već osam godina - rekla je Kaja.