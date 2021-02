Kaća Živković otkrila sa čime se suočava: "Ne znam da li je depresija ili šok, imala sam razne faze"

Pjevačica Katarina Živković otkrila je da je nedostatak posla usljed pandemije korona virusa uticao na njeno psihičko stanje.

- Ne znam da li je depresija ili šok. Imala sam razne faze, imam ih i sada, oscilacije u raspoloženju. Jedno vreme mi je bio isključen telefon nekoliko dana - počela je priču Katarina i dodala:

- Nisam se nikom javljala niti izlazila iz kuće, a o gostovanjima po emisijama da i ne pričam iz razloga jer nemam šta da podelim sa ljudima i da na pitanje šta ima novo, jednostavno nemam odgovor, a sramota me je da iznova i iznova kao papagaj ponavljam nema ništa. Jako mi nedostaje moj posao.

- Mene je sramota koliko mi se ništa ne dešava i koliko me boli činjenica da ja tu ne mogu ništa i da nije do mene. Da ne mogu ništa da promenim i da se ovo što se dešava na globalnom nivou. Onog momenta kada se budem dozvala sebi, mislim da će do tada situacija da se stabilizuje - rekla je pjevačica

Na pitanje da li je trening održao tokom mjeseci korone, da ne padne u depresiju, Katarina kaže da mu se totalno predala.

- Održava me i dalje i ispunjava. Volim kada dobro izgledam i kada se dobro osećam - rekla je pjevačica za "Super TV".