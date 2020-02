Jezivi detalji pljačke poznate pjevačice: "Jedan me davio, drugi u ruci držao nož"

Pjevačica Zorana Pavić opljačkana je početkom ove godine u Beogradu, a tada je preživjela veliku traumu s obzirom na to da su je lopovi i fizički napali.

Uz prijetnju nožem, lopovi su joj oteli torbu, a sada je sve u rukama policije. Ovo, međutm, nije prvi put da je Zorana prošla kroz ovakvu situaciju – prije nekoliko godina desilo joj se slično.

– To je neka teška karma. Prošli put sam imala sreće jer su neki momci koji su tu prolazili uhvatili lopova i vratili mi tašnu. Izlazila sam iz automobila kada mi je prišao klinac i bukvalno s ramena skinuo tašnu. Bila sam u štiklama, nisam mogla da trčim, pao mi je telefon, opšti haos. Vikala sam „policija“. Mnogo sam se glupo osjećala, bila sam u šoku. Ti momci koji su mi vratili torbu, nikada to neću zaboraviti. Oni nisu čak bili ni blizu, niti su znali da pomažu poznatoj pjevačici. Oni su čuli vapaj jedne žene i stigli su ga. Taj mali je pao. Kada sam vidjela da se vraćaju s tašnom, ne mogu da vam opišem, suze su mi krenule – ispričala je ona za Kurir.

Kako je ispričala pjevačica, i dalje je potresena kad god pomisli na napad i pljačku.

– Jedan je imao nož, drugi me je davio, stvarno se potresem kad pomislim na to. Jakna mi je bila preko torbe i da se moja drugarica nije pojavila, možda bi me i fizički više povrijedili. Napali su jednu ženu, ta grubost koju sam osjetila, to je pretužno. Koliko su to jadni muškarci – ispričala je ona za pomenuti list.

Na pitanje da li smatra da su lopovi, s obzirom na to da je pjevačica, preptostavljali da u tašni ima mnogo novca, te da im je zbog toga ona bila meta, odgovara:

“Nisam ja narodna pjevačica, niti se ikad razbacujem parama. Auto je bio zagrađen na tuđem parkingu, nije isključeno da je to namjenski neko uradio. Ali ne želim da ugrozim istragu. Želim da taj stres zaboravim.”