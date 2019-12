Jelena Karleuša ovo radi iz inata lošim ljudima

Jelena Karleuša je iz inata lošim ljudima odlučila da ove godine kćerkama Atini i Niki priredi najradosniju prazničnu čaroliju u svom domu.

Zbog obaveza Duška Tošića u Kini porodica neće biti na okupu u najluđoj noći, a njih tri će prve sate Nove godine dočekati u hotelu Hajat.

"Ova godina je bila stravična kako za mene tako i za moju porodicu. Djeca su puno ispaštala, a one to nisu zaslužile. Zato se mama potrudila da im napravi pravu prazničnu čaroliju. Više nego ikad. Iz inata zlim silama i lošim ljudima. Namjerno, sve je još raskošnije i ljepše nego ikad. Jednom se živi, samo jednom. Odlučila sam da živim život kao lav. Ma, kao deset lavova, ako treba. Moram tako i želim tako", ispričala je Jelena Karleuša za Hello.

Gubitak majke muzička zvijezda doživjela je izuzetno teško, ali je ostala na nogama. Skrhana bolom, na neko vrijeme se povukla iz javnog života ove 2019. godine, neprestano prebirajući po dirljivim uspomenama koje je dijelila na društvenim mrežama.

"Mama je živjela za to da budem srećna. Znam šta bi rekla u svakom trenutku i svakoj situaciji. Mogu da joj čujem glas. Nas dvije smo imale gotovo identičnu boju glasa", rekla je pop zvijezda.