Jelena Karleuša kontroliše šta njene kćerke rade na društvenim mrežama

Jelena Karleuša svjesna je da su njene kćerke popularne, a kako je i sama rekla u šali, obje imaju "svoje društvene mreže" na kojima se ističu.

"Ja nikada djecu nisam skrivala, ali sa druge strane dosta to kontrolišem. Desi se da se nađe neki loš komentar, pa odmah zovem Atinu ili Niku ili sama obrišem to. Ljudi ne shvataju da su moja djeca ipak samo djeca. Iako njih dvije jesu moje i Duškove kćerke, one imaju 10 i 11 godina, male su. Tako da, šta god one postavljaju na mrežama, sve je dječije. Ali svakako, sa godinama koje dolaze, mislim da ću svakako ozbiljnije da se pozabavim time", rekla je Jelena, piše Expresstabloid.