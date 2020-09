Jašar nije prežalio brata: Sa mnogim kolegama ne govorim jer mi nisu izjavili saučešće

Davne 1994. godine pjevač Jašar Ahmedovski doživio je veliku porodičnu tragediju. Tada je njegov brat Ipče Ahmedovski u 28. godini izgubio život u saobraćajnoj nesreći.

Iako mu je teško da priča o svemu tome, Jašar je odlučio da se prisjeti najtežeg događaja u svom životu. On smatra da bi njegov brat, da je ostao živ, danas bio jedan od najvećih pjevača na estradnoj sceni. Istakao je i kako dugo nije mogao da pjeva njegove pjesme.

- Da je ostao živ, danas bi bio jedan od najvećih pjevača na estradi, to svi znaju. On je pjevao sa lakoćom visine, trilere. To rijetko ko može. Ja jedino njegove pjesme pjevam na svojim nastupima. Dugo nisam mogao da pjevam njegove pjesme, ali ja imam obavezu da ih pjevam. Dugo nisam mogao ni da slušam njegove pjesme.

- Njegova pogibija nas je sve poremetila. To ne bih poželio ni najvećem neprijatelju. To je velika tragedija bila za nas. Ja sam se jedva iščupao. Ali žaliću dok sam živ. Sa mnogim kolegama poslije toga nisam govorio. Oni su poznavali Ipčeta, sa njim su se i družili i izlazili. Ja sam tada mislio da smo sa kolegama kao familija. Mislio sam da mogu makar da nam izjave saučešće, nije morao niko da dolazi u Makedoniju. To sam očekivao od nekih ljudi koji su mi bili jako bliski. Sa mnogima ne govorim ni danas i nikada neću govoriti jer ne zaslužuju – dodao je Jašar.