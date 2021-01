Izvadila sam pištolj i povikala: Sve ću vas poubijati! Goca otkrila kako je reagovala kada su joj zabranili da vidi Šijana

Pjevačica Goca Božinovska, koja će uskoro postati baka, ispričala je, do sada nepoznate, detalje svog braka sa Zoranom Šijanom. Goca priznaje da je to bila velika ljubav i da je bila spremna na sve kako ih ne bi razdvojili.

Prisjeća se da je Zorana Šijana prvi put vidjela kada je bila na ljetovanju sa svojom majkom, ćerkom i Zlatom Petrović.

"Kad sam videla Šijana izgovorila sam Zlati: "Kad bi me pitao da se udam ja bih odmah otišla". Ona je bio najljepši čovek u Srbiji, ja nisam znala da je moćan i šta ima. Došao je na plažu, sve su se djevojke okrenule, ja sam bila hladna, sjedim, sa djetetom, ali sam stvarno izgledala dobro. Pitala sam Zlatu da li me gleda, ona kaže da gleda, nije prošlo pola sata, dolazi Šijan i njegov drug pravo kod mene i Zlate. Dogovorili smo se da se vidimo poslije večere i da idemo u život. " Rekla je Goca u emisiji "Premijera-vikend specijal".

Pjevačica priča da je nakon toga Šijan morao da ide u Beograd što ju je razočaralo, međutim, sačekao ih je na aerodromu pod izgovorom da čeka druga.

Poslije mi je priznao da se folirao, kaže Goca.

Tu noć su provjeli zajedno, a Šijan ju je u zoru pitao da se uda za njega.

Ja mu kažem: "Važi, važi sutra ću ti reći", kad smo ustali on me ponovo pita, ja kažem: "Dobro hajde". Zlata je htjela da me ubije. Krene da me vozi, a Zlata me čeka, a moja sestra da me ubije. On meni daje pištolj mali da stavim kod sebe u torbu, ja sam to i zaboravila. Otišla sam u stan, Zlata me sačekala: "Ti si pukla, da se udaješ nisi normalna", zaključaju me u stan. A ja se sjetim da imam pištolj i kažem: "Ne budete li me pustili da izađem sve ću vas poubijati", i izvadim pištolj. Kad su vidjele pištolj, onda su rekle da me puštaju, svi mi kažu: "Završila si sa nama". Ovamo moja ljubav, a ovamo se svi odriču mene.

Goca priznaje da se Zoran Šijan praktično pred kraj života zaljubio u njihovu komšinicu, ali kaže da bi na sve pristala da može da ga vrati.

Žao mi je što nije imao 100 žena, da mogu da ga dignem rekla bih: "Idi budi sa svakom, sa kojom god hoćeš", poručuje pjevačica.