Iva Ilinčić daje iskaz tužiocu protiv Aleksića

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu počelo je saslušanje glumice Ive Ilinčić u istrazi protiv profesora glume Miroslava Mike Aleksića, koji se sumnjiči za silovanje i polno uznemiravanje svojih učenica.

Ilinčićeva daje iskaz u svojstvu oštećene, kao jedna od djevojaka koja je prijavila Aleksića, a prije nje je juče svjedočila njena koleginica Milena Radulović.

Ona je juče oko pet sati davala iskaz pred tužiocem.

Detaljno je ispričala sve što je preživjela dok je bila u njegovoj školi glume "Stvar srca", a na kraju je odgovarala i na pitanja Aleksićevog branioca.

Radulović je prethodno u ispovijesti javnosti ispričala da ju je Aleksić prvi put silovao početkom novembra 2012. godine, kada je imala 17 godina, a on 61.

Nakon njene ispovijesti još djevojaka prijavilo je Aleksića za silovanje i nedozvoljene polne radnje.

Aleksić je u ponedjeljak saslušan u tužilaštvu i on je negirao krivicu. Određen mu je pritvor do 30 dana. Profesor glume osumnjičen je za osam silovanja i sedam krivičnih djela nedozvoljene polne radnje počinjenih u periodu od 2008. do 2020. godine.