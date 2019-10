Ispovjest majke Luke Dončića: Zbog toga kako me tretiraju u Sloveniji često plačem

Mirjam Poterbin (43) posljednjih godina je dospjela u žižu javnosti kao ponosna majka jednog od najboljih evropskih košarkaša Luke Dončića (20).

Slovenka prati svog sina kroz čitavu karijeru, zbog čega je u svojoj zemlji često osporavana.

Trenutno sa Lukom boravi u Dalasu, podržavajući ga u predstojećem NBA takmičenju.

"U Americi me više podržavaju ali i razumiju moju privrženost sinu. U Sloveniji su me često etiketirali kao pretjerano brižnu majku za njegovih 18 ili 19 godina. Ne znam da li je to opravdano. Meni je ovo normalan život, ali puno je emocija zbog kojih i dalje plačem", ističe Mirjam.