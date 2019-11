Ispovijest Bojana Tomovića: "Koliko sam samo pio, drogirao se i orgijao"

Bojan Tomović oglasio se putem Fejsbuka pa sa svojim fanovima podelio potresnu ispovest o mračnom periodu iz kog se jedva iskobeljao. Odlučan da zauvijek ostane pri odluci da se okane poroka, objasnio je šta ga je spaslo, te kako su se loše odluke odražavale na njega.

"Pio sam kao smuk. Na nastupu zveknem bocu pića, desetak drugih, pa se onda drogiram kako bih došao sebi. To nije za šalu, to je zlo. Ovo vam piše čovek koji se izborio sa svim svojim porocima. Ja skoro tri godine nisam pomislio na to zlo, a alkohol ne pijem već godinu i devet mjeseci i bolje mi je. Na stranu to što meni često bude loše zbog bipolarnog i posttraumatskog stresnog poremećaja, ali to nema veze sa porocima, već sa genima, stresovima i traumama koje sam imao i nekako preživio", napisao je on.