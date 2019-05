Isplivalo Tošićevo nevjerstvo: Jelenu varao sa atraktivnom voditeljkom

Izgleda da je brak poznatih supružnika i prije pjevačicinog seks skandala bio u krizi, jer joj je, kako naš izvor tvrdi, suprug bio nevjeran.

Duško Tošić je, po svemu sudeći, slab na manekenke, starlete, pjevačice, a odnedavno i na žene lakog morala.

Kako Kurir Stars saznaje, još uvijek zvanični suprug Jelene Karleuše koristio je usluge jedne od prostitutki uhapšenog makroa Mihajla Maksimovića. Prema riječima našeg izvora, riječ je o jednoj atraktivnoj voditeljki koja je čak u više navrata intervjuisala Duškovu još zakonitu ženu. Za njihov odnos i saradnju možda se i ne bi saznalo da se novinarka nije hvalila snimcima i prepiskama sa fudbalerom kineskog Guangdžoua.

"Duško je tu voditeljku iznajmio preko prijatelja koji lično poznaje Mihajla. To tako kod njega i funkcioniše. Ili direktno ili preko bliskog saradnika, koji uglavnom ima procenat ako je klijent poznat i dobro plaća. Tragovi i dokazi o tome ne postoje jer je diskrecija na najvišem mogućem nivou. Međutim, Duško i izoperisana voditeljka lijepo su se družili, a nakon upoznavanja nastavili su da se čuju i dopisuju, pa se ona sama pohvalila. Ta, nazovimo je novinarkom, sa Mihajlom radi posljednjih mjeseci i vrlo je angažovana. Njoj je paravan za prostituciju to što radi kao voditeljka. Vrlo je aktivna i uspjela je da zaradi stan na Novom Beogradu, ali i skupocjeni automobil", priča dobro obavješten izvor.

On kaže da vjeruje u to kako Jelena zna da je njen muž bio u kombinaciji s Mihajlovom prostitutkom.

"Ne mogu da tvrdim, ali rekli su mi ljudi iz njihovog okruženja da Karleuša odlično zna sa kim joj se muž tajno viđa. Zbog toga što je koristio usluge te voditeljke, tada je nastao haos. Jelena nije mogla da vjeruje na šta je Duško spao i oko toga su se žestoko posvađali.

Ipak, i poslije toga ona je na sve načine pokušavala da u javnosti sačuva privatnost, ali i sliku o tome da je u porodici sve u najboljem redu. Među njima već duže vrijeme ne funkcioniše, s tim što Duško svoju intimu čuva kao zmija noge", tvrdi on.

Naš sagovornik ističe i to da je voditeljka željela da ide u Kinu kod njega, ali je Duško iskulirao.

"Trudila se ona da ga zavede i da se on zaljubi u nju, ali on to nije želeo. Bila mu je za zabavu i razonodu. Častio ju je novcem i posle toga su ostali u komunikaciji, ali sa njegove strane na distanci. Slala mu je škakljive fotografije i, štaviše, pokušavala da ga uteši u trenucima kada su u javnosti odjeknule fotografije njegove žene sa Ognjenom Vranješom, ali on se tada nikome nije javljao - završava naš izvor blizak fudbaleru.