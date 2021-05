Italijanska grupa "Maneskin" su nakon finala imali pres konferenciju za štampu, a Damijan Dejvid je upitan da li je koristio kokain u bekstejdžu.

Naime, švedski novinar pitao je Damijana Dejvida da li je koristio kokain na "Evroviziji", a od tada svijet ne prestaje da bruji o ovome.

Sada je "isplivala" fotografija na društvenoj mreži "Tviter", na kojoj se vidi beli predmet na stolu u bekstejdžu pobjedničke grupe "Maneskin", a mnogi su se zapitali šta je to.

Inče, povodom ovog skandala se na zvaničnom Instagram nalogu oglasila i grupa, gdje su istakli:

"Zaista smo šokirani time što pojedini ljudi govore da je Damijan koristio drogu. Mi smo protiv droge i nikada nismo koristili kokain. Spremni smo da se testiramo, jer nemamo šta da krijemo. Mi smo ovdje da predstavimo našu muziku i srećni smo što smo odnijeli pobjedu na Evroviziji. Želimo da se zahvalimo svima koji su nas podržali. Rok end Rol nikada neće umrijeti. Volimo vas", pisalo je u objavi.

To everyone who keeps saying Damiano was using drugs: here's the proof that Thomas really broke that glass as they said in the Press Conference.

LET'S SHARE THIS PLEASE#Eurovision #maneskin pic.twitter.com/EJBx4YU50O