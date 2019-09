Bilo je košave, jugoistočnog vjetra, dosta oblaka, sve prognoze su najavljivale nevrijeme, a nevrijeme se dešava u momentu, znači mogli su da se vide crni oblaci, a oni kad se pojave, izlazi se iz vode, ne čekamo zadnji moment.

Iskusni kajt-surfer, Miljan Bošković, ovim riječima je objasnio okolnosti sa kojima se suočio Dalibor Andonov Gru, na dan pogibije.

Instruktor kajt-surfinga Miljan Bošković ovim sportom se bavi već 18 godina i on je za TV Prvu objasnio kakav je sport kajting, koliko je opasan i šta predstavlja potencijalne rizike.

Bošković je objasnio da je tog dana kada je Andonov izgubio život došlo do promjene hladnog fronta, kada se vjetar promijeni u sekundi.

– Košava koja je duvala tog dana je stala i to je zatišje pred buru. Svi kajtovi su pali i oni su počeli da pakuju tu opremu, to se zove self-rescue (samospasavanje), a dok se to događalo u sekundi se okrenuo vjetar sa jugoistoka na sjeverozapad, usljed te velike oblačnosti – rekao je Bošković.

On je dodao da je vjetar najvjerovatnije dostizao brzinu između 50 i 70 čvorova, odnosno 10-120 kilometara na sat.

– Košava je bila nestabilna, što je znak da to nije bio pogodan dan za kajt surfing. Ljudi koji se bave ovim sportom znaju da ocijene, ali desi se i greška. Ovakve stvari se dešavaju ljudima koji su iskusni. On se minimum petnaestak godina bavio kajt surfingom – rekao je on o Gruu, koga je, preko zajedničkih interesovanja, skijanja i kajt-surfinga, i poznavao.

Dodao je i da je Dunav zona visokog rizika, zbog panjeva i nestabilnog vjetra.

– Drugačije je na moru, gdje je vjetar mnogo čistiji. Ovdje vjetar prelazi preko drveća i prati Dunav, a košava je nestabilna – objašnjava. On je ponovio da iskusni kajt surferi, u momentu u kome vide crne oblake, odmah obustavljaju aktivnost, jer “nevrijeme ne stigne za pola sata, već za trideset sekundi”.

Bošković kaže da je kajt surfing opasan sport koliko i skijanje, kod kog su učestali prelomi.

– Mogu da kažem da dole (na Adi Bojani), imamo za cijelu sezonu mnogo manje povreda nego na skijanju. Gotovo da nema povreda. Prije će da nastrada neko sa strane, u podizanju i spuštanju kajta. Te linije, kanapi kajta mogu da povrede prolaznika. Zato je važno da zona kojom pilotiramo kajtom bude obezbijeđena – objasnio je.

Zbog pijeska, plitke vode i vjetra koji dostiže brzinu od maksimalno 20 čvorova, Ada Bojana je, kako kaže, bezbjednija za kajting od Grčke.

– U Grčkoj duva vjetar od preko 20-30 čvorova, to je već vjetar koji je jako opasan – pojasnio je Bošković.

Ipak, kajt surfing je uznapredovao kao sport, pa sad postoje i bezbjednosni sistemi.

Bošković je apelovao na one koji žele da se bave ovim sportom da se obuče i pohađaju školu ovog kajt-surfinga, koja će ih podučiti kako da koriste principe samozaštite i bezbjednosti.

