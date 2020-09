Instagram zvijezda kandidat na izborima u BiH

Poštovani prijatelji, Želim Vas obavjestiti da sam kandidat Gradskog odbora DF Tuzla na listi za Gradsko vijeće, pod rednim brojem 28. Kao mlada osoba, svjesna sam položaja mladih u današnjem društvu kao i problema sa kojima se svakodnevno susrećemo. Stoga, kao predstavnik Foruma mladih DF, fokus mog djelovanja biti će poboljšanje položaja mladih. Jedan od problema na koji se želim fokusirati, a sa kojim se većina susreće je sticanje prvog radnog iskustva kao preduslov za dalje zapošljavanje. U narednom periodu, želim čuti Vaše probleme i prijedloge kako bi se zajedničkim snagama izborili za svoja prava i poboljšali svoj položaj u društvu. Pored toga, radit ću i na poboljšanju uslova života svih nas u mjesnim zajednicama koje pripadaju gradu Tuzla, te uz Vašu pomoć, napraviti od naše Tuzle bolje mjesto za život. S poštovanjem, Jahić Emina

A post shared by Emina Jahić (@emiinajahic) on Sep 23, 2020 at 12:00pm PDT