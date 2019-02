Ima nade: Voditeljki proradili nervi na ruci koja ne operisana

Voditeljka Dea Đurđević, koja je teško povrijeđena u saobraćajki 7. februara, još uvijek je na Odjeljenju intenzivne njege, gdje ljekari čine sve da bi ruku koja joj je bila iščupana vratili u funkciju.

"Doktor Bumbaširević i njegov tim su odlično uradili operaciju i u pravom trenutku reagovali brzo i profesionalno, što je povećalo prognoze da će Dea moći da koristi povrijeđenu ruku. Nju čeka dug i težak oporavak, ali u prvi mah niko nije mogao da kaže da li će joj biti vraćene funkcije ruke. Međutim, ono što indikuje da se Dea oporavlja u dobrom smjeru je to što je njena povrijeđena ruka topla i to je dobar znak. Kada su to konstatovali, svi doktori su bili radosni jer to negdje znači da su nervi proradili, kao i cirkulacija. Naravno, Deu čeka još jedna operacija ruke da bi to sve bilo povezano, kao i dodatne fizikalne terapije, ali ovo je prvi znak ne samo da joj je sačuvana ruka, već i da će najvjerovatnije moći da je koristi ", kaže izvor upućen u liječenje lijepe voditeljke.

"Još uvijek se ne zna kada će ona biti prebačena na drugo odjeljenje, to sada nikome nije prioritet već da se ona u potpunosti oporavi. Konzilijum ljekara će odlučiti o tome i niko drugi, a potrebno je da se poklope sve kockice i da njeno stanje bude stabilno. Sada ima 24-časovnu njegu i bitno je da se što više odmara. Postoji bojazan i kada bi izašla na drugo odjeljenje, gdje bi imala komunikaciju sa drugim pacijentima, da bi do nje stizale informacije iz spoljnog svijeta što trenutno nije preporučljivo. S druge strane, tada bi došla u kontakt sa većim brojem pacijenata što zbog virusa koji vladaju nije dobro", naveo je izvor "Scene".