Ilićeva ljubavnica stigla u BG zbog dokazivanja očinstva: Miroslav sina nikad nije htio da vidi

Mirjana Antonović, koja sa Miroslavom Ilićem ima vanbračnog sina Devina, doputovala je Beograd zajedno sa sinom kako bi prisustvovala ročištu, koje je zakazano za 8. aprila Palati pravde.





Naime, kako je ranije rekla Antonovićeva, pjevač je ima pogrešnog savjetnika pored sebe, suprugu Gordanu Ilić, koja ga je odgovorila da uradi DNK analizu i time dokaže da je on zapravo otac. Naime, Miroslav Ilić je odbio da priloži DNK uzorak u okviru sudskog postupka koji protiv njega vodi bivša partnerka Mirjana Antonović, kako bi dokazala da je pjevač otac njenog sina Devina.

Miroslav Ilić je na poslednjem održanom ročištu tražio da se utvrdi da li je Mirjana Antonović zaista Devinova majka, čime je ona bila šokirana.

Mirijana, koja živi sa sinom Devinom u Americi, odlučila je da ne dopusti da slavuj iz Mrčajevaca izbjegne DNK test i tako narodu pokaže da je Davin zaista njegov sin.

"To što Miroslav pokušava da pobegne od DNK analize je suviše smiješno. Mi ne planiramo da dolazimo tokom ljeta u Srbiju jer smo taj put odložili do kraja godine. Gdje god da pobegne ne može da se sakrije jer uvijek u Beogradu možemo negdje da se sakrije. Može da se krije gdje god želi, ali ne može da pobjegne od sebe. Do sada sam mislila da će Miroslav doći sebi. Svaki put sam pokušavala da nađem opravdanje za njegove postupke, međutim više neću jer me je povredio kada je rekao da ne želi da upozna svoga sina. Oni su se dogovorili telefonom da se nađu, ali je Gordana zaprijetila Miroslavu i on nije došao", rekla je ranije Mirijana, koja je dodala da smatra je Devinu potreban Miroslav kao otac.

Ona takođe ističe da je njena i Miroslavova veza bila puna ljubavi i da ju je vodio u Mrčajevce, gdje se nisu krili.

"Mi smo javno živeli zajedno, čak me je vozio u Mrčajevce. Nisam željela bilo šta silom da mu tražim. Nikakve pare. Ako Miroslav sam nije osjećao moralnu obavezu, nisam željela da ga forsiram. Moram da priznam da me je malo boljelo kada sam pročitala da je Miroslav zetu poklonio sat od 15.000 dolara i time se ponosio i hvalio, a sa druge strane, rođenom djetetu u životu jabuku nije kupio", rekla je jednom prilikom Mirijana.

Mirjana je čak i napisala i biografiju o svom životu, o vezi sa Miroslavom Ilićem, a veliku podršku u borbi za očinstvo priža joj i Lepa Brena, koja više nije u dobrim odnosima sa pevačem upravo zbog Mirjane.

Slavuj iz Mrčajevaca Miroslav Ilić je čak podnio krivičnu prijavu protiv svoje nekadašnje ljubavi Mirjane Antonović za krivično djelo proganjanja.

Podsjetimo, Devin je pokušao da se vidi sa ocem 2008. godine, ali mu to tada nije pošlo za rukom. Miroslav nije htio ni da čuje da se sretne sa sinom, za kojeg tvrdi da nije njegov. Inače, Mirjana, Ilićeva nekadašnja ljubavnica je za Kurir dala prvu ispovijest, u kojoj je detaljno opisala svoju vezu sa Slavujem iz Mrčajevaca, pričala o njihovom djetetu, prijetnjama koje je dobijala od pjevačeve supruge Gordane i o još mnogo toga.

- Dijete je raslo, a Miroslav se javljao sve rijeđe i na kraju je prestao da zove. Posljednji put je video sina kad je imao 18 mjeseci. Našli smo se u „Interkontinentalu“. Kupio je zlatni lančić s krstićem i stavio ga djetetu oko vrata. Devin i dan-danas nosi taj krstić. To je jedina stvar koju je Miroslav podario svom djetetu. Nakon nekoliko godina pozvao nas je još jednom. Pitala sam ga kad je „pušten iz zatvora“. Nije više zvao - ispričala je tada Mirjana za Kurir.

Izvor i foto: Kurir