Ilić kakvog ne poznajete: Pijan je demolirao lokal, a jedna pjesma je promijenila sve

Malo ko zna da je slavni pjevač narodne muzike Miroslav Ilić kao mali dječak imao dugu kosu i slušao rok muziku. Slušao je Džimija Hendriksa, Dženis Džoplin, Iglse i bio je hipik duge kose i pocijepanih farmerki. Ipak, muzičke vode odnijele su ga u potpuno drugačiji pravac.

Popularna pjesma “Devojka iz grada”, koju je Ilić snimio 1972. godine, sa 21. godina, postala je njegova lična karta i garancija, da će imati veoma uspješnu muzičku karijeru. Ono što rijetko ko zna je da upravo ovu pjesmu niko nije htio, pa se našla u Ilićevim rukama.

U vrijeme kada je bio na vrhuncu svoje karijere, Miroslav je mnogo pio. Zbog toga je jedne prilike došlo do nesporazuma između njega i Rake Đokića, tadašnjeg njegovog mendžera, te demolirao kompletnu prostoriju “ZAM”. O tome je pisala cijela jugoslovenska štampa i izbio je veliki skandal.

I privatni život Miroslava Ilića zapao je u krizu, te je bio na ivici da se razvede sa svojom suprugom Gordanom.

U tom trenutku, Radmila Todorović Babić piše pjesmu “Tebi” i daje je Miroslavu. Ova pjesma pomogla mu je da sačuva svoj brak, ali i da mu karijera ponovo krene uzlaznom putanjom. Prestao je da je pije do dan danas.

Miroslav Ilić oženio je Gordanu, svoju mladalačku i veliku ljubav, kada je on imao 21, a ona tek 19 godina. Pjevač je jednom prilikom otkrio da je Gordana prva njega primjetila. S obzirom da je on bio stidljiv mladić, ona se njemu prva obratila. Kroz cijelu njegovu kaijeru supruga mu je bila neizmerna podrška, a na njenu inicijativu Miroslav je napredovao u karijeri i odlučio da se bavi muzikom.

Ipak posljednjih godina skladan i miran porodični život Miroslava Ilića potresli su medijski nastupi o navodnom vanbračnom sinu kojeg je pjevač stekao tokom jedne turneje u Americi. Naime, njegov navodno vanbračni sin zove se Devin i ima trideset godina.

Sve to u medije je iznela Mirjana Antonović, Devinova majka. Mirjana tvrdi da je pjevač znao za svog sina, te da ga je vidio kada je Devin imao 18 mjeseci. Međutim, s vremenom se prestao javljati, a oni su nastavili život bez Miroslava. Iako su Mirjana i Devin pokrenuli sudsku borbu, ovaj proces se odužio i traje već godinama.

– Te priče o mom vanbračnom sinu nisu nikakva novost. Još prije osam godina, toj gospođi sam poručio da njen sin ima jednog oca, a to je onaj koji ga je priznao i koji se u dokumentima vodi kao njegov otac. Ali, ako ona želi da mu taj čovjek više ne bude otac nego da to budem ja, mora da poništi očinstvo tog gospodina. Oni to nikada nisu uradili, a taj dečko ima trideset godina. Ako čovjek želi nešto u tim godinama, onda on to sam radi. Očigledno je da tu priču forsira njegova majka, koja je inače egzibicionista. Čak nisam siguran da on ili njegov otac znaju za to – rekao je Miroslav jednom prilikom, dok navodna pjevačeva ljubavnica Mirjana poziva na DNK analizu.

