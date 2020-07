Ilda Šaulić nakon gubitka bebe: Puštam da bol isteče kroz suze

Pjevačica Ilda Šaulić izgubila je bebu koju je čekala sa suprugom Bojanom Vučkovićem (50) kada je prije nekoliko dana doživjela pobačaj.

Naime, Ilda je pre manje od mjesec dana lijepu vest da će se ona i nje suprug Bojan postati roditelji drugi put, podelila putem svoje društvene mreže Instagram.

Međutim, pjevačica je nekoliko dana nakon što je saznala za trudnoću, dobila test koji je bio pozitivan na korona virus. Pjevačica je sada nakon nemilog događaja otkrila kako se osjeća.

– Kad se u obzir uzme sve kroz šta sam prošla, dobro sam. Naravno i dalje osjećam neke posljedice intervencije, ali sve će to proći. Mnogo je važnije da sam uprkos svemu uspela da sačuvam unutrašnji mir, da sam se pomirila sa situacijom, u čemu su mi neizmerno pomogli i porodica i prijatelji koji su za mene tu u dobru i u zlu – rekla je Ilda, prenosi Telegraf.

– Zasad, sva moja snaga je preusmjerena na oporavak, jer postoje ljudi kojima sam potrebna, prije svega moja ćerka Ema. Upravo zbog nje moram biti snažna čak i u najtežim trenucima – rekla je pjevačica.

Ilda kaže da svoje emocije zbog gubitka ne ispoljava u javnosti, već da se drži dostojanstveno , ali kad ostane sama ispusti svu bol iz sebe.

– U javnosti se sa gubicima nosim podignute glave, dostojanstveno i bez prevelikog ispoljavanja emocija. Takva sam po karakteru, ali sam tako i vapitavana. Kada ostanem sama, plačem i puštam da bol iz mene isteče kroz suze – ispričala je ona.

Ono što joj je bilo najteže pored naravno samog gubitka bebe, jeste i momenata kada je svojoj kćerkici Emi trebala da saopšti da neće dobiti brata ili sestru.

– Na svu sreću, imam pametno i za svoje godine zapanjujuće zrelo dijete. Svakome ko se javi na telefon je govorila kako će da dobije batu ili seku. Ovo je prihvatila kao neminovnost. Ona je inače takva. Kada je tata poginuo, govorili smo joj kako je on na putu, pokušavajući da je na taj način poštedimo. Nismo znali kako da joj saopštimo istinu, a da ona to razumije i prihvati. I onda je jednom prilikom, kada smo joj dali taj odgovor rekla: “Moj deda nije na putu, on je sa anđelima”. Bili smo šokirani, ali smo shvatili da od nje ne treba kriti previše stvari – završava Ilda.