Brojne javne ličnosti javno su govorile o krizi koja ih je zadesila zbog pandemije korona virusa. Budući da mjesecima nisu u mogućnosti da se bave svojim osnovnim profesijama, barem ne u punom kapacitetu, mnogi muzičari, glumci, ali i sportisti posvijetili su se drugim poslovima i aktivnostima.

Glumica Iskra Brajović tokom karantina počela je da se bavi ukrašavanjem različitih predmeta.

- Crtam ljudima po narudžbini. Na majicama, cegerima, posterima, gdje god - ispričala je glumica prije nekoliko mjeseci.

Ona je zatim dodala i da je izrevoltirana zbog pojedinih komentara na društvenim mrežama, koji se tiču umetnika koji su ostali bez posla.

- Mi nemamo posao, a školovani smo. Mnogi komentarišu kako treba da idemo i kopamo krompire! Nijedan posao nije sramota, ali znate šta, ja sam završila i fakultet i master i zaslužila sam, kao i mnoge moje kolege, da zaradim sebi za najosnovnije stvari - poručila je Iskra Brajović.

Muzičar Edin Osmić, poznatiji kao Edo Maajka, poput svojih kolega čeka bolja vremena za nastavak muzičke karijere, budući da je zbog pandemije korona virusa sve stalo.

Edo Majka je nedavno ispričao da je prethodnih mjeseci zarađivao kao kuvar, ali da se lokal u kome je radio zatvorio.

- Radio sam jedno vrijeme kao kuvar, ali i to se zatvorilo. Držao sam radionice za kreativno pisanje i muziku, imam malo korisnih vještina za ova kovidna vremena. Sada planiram pokrenuti podkast, nadam se do kraja ove godine, koji će se baviti muzikom, psihologijom, ljudima, svim i svačim, i nadam se da će se nešto dobro izroditi kada je u pitanju taj podkast. Iskreno, nisam fokusiran na sebe, nego na ljude oko sebe, koji su u mnogo goroj situaciji nego ja i lakše mi je tako - rekao je reper za portal Dnevni avaz.

Pjevačica Marija Šerifović počela je da snima videe, popularne vlogove, za Jutjub.

- Veliki broj ljudi nešto kao komentariše, kao sramota me je da priznam da to radim zbog para. Ne radim to zbog para, baš je iz zabave, ispostavilo se da se ljudima sviđa i to je to, ne bih ja to nazvala svojom profesijom. Bilo mi je užasno dosadno, nedostaju mi prijatelji, putovanja, moja publika. Ja sam spremna na to da znam da neću raditi do ljeta ili jeseni sledeće godine, možda će se desiti neki mikro koraci. Nisam optimista, izvinite, volela bih da me nešto iznenadi - rekla je pjevačica nedavno.

Glumac Branislav Tomašević počeo je da se bavi poljoprivredom u selu Semedraž, gdje ima imanje i gdje sa porodicom posljednjih mjeseci često boravi.

- Nedavno sam bio da prskam voćke i okopavam voćnjak. Sve radim sam. Kada mi treba pomoći oko prskanja pozovem komšiju. Radim sve relaksirano i spontano. Meni to prija. Koristim vrijeme da kada ga god ga imam budem na voćnjaku i radim - rekao je prije izvjesnog vremena Bane Tomašević.

Slično je uradio i košarkaš Marko Kešelj. On je počeo da uzgaja borovnice.

- Zasadio sam u selu mog pokojnog djede koje se nalazi u opštini Lajkovac hektar i po borovnica. Htjeli smo da to mjesto malo oživimo, kao i zemljište koje smo imali. Uzgajam samo borovnicu i dobro ide. Ovo je već četvrta godina zasada. Nisam ja u potpunosti ušao u cijelu materiju. To vodi moj ujak, ali meni je zadovoljstvo da odem tamo jer imam i vikendicu, obiđem zasad i provedem neko vrijeme s porodicom na imanju - rekao je Marko Kešelj.