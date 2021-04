Human gest Kajli Džener: Donirala pola miliona dolara djeci oboljeloj od raka

Kajli Džener (Kylie Jenner) donirala je pola miliona dolara Dječijoj bolnici "Monroe Carell Jr." u Vanderbiltu, te je na ovaj način odala počast svom prijatelju Hariju Hadsonu (Harry Hudson), pjevaču i tekstopiscu koji se izliječio od raka.

Džener je, sarađujući s neprofitnom organizacijom "Teen Cancer America", pomogla u otvaranju dijela bolnice u kojem se mladi pacijenti koji imaju rak mogu okupljati, igrati video igre, gledati filmove i meditirati.

Ona je još 2017. godine objavila da počinje sarađivati s organizacijom "Teen Cancer America". Tada je izjavila da je preko rođendanske kolekcije svoje linije šminke "Kylie Cosmetics" prikupljala novac kako bi pomogla ovoj organizaciji.

- "Teen Cancer America" je odlična organizacija i drago mi je da sam preko Harija naučila nešto o njenom radu. Upućujem dobre želje svim pacijentima i njihovim porodicama - izjavila je Džener.

"Hey, I’m Here For You" je ime Hadsonove humanitarne organizacije i njegovog albuma koji je objavljen prošle godine. Neimenovani izvor je za "Page Six" izjavio da je Džener bila prisutna na mnogim Hadsonovim terapijama i da je bila upoznata o posebnim okolnostima kroz koje je prolazio tokom oporavka.

- Kada je Hariju dijagnostifikovan Hodgkinov limfom prije tri godine, jedna od stvari koja je zaista pogodila njega i Kajli je bila nemogućnost da se tinejdžerima pruži više emocionalne podrške. Smatrali su da je uz liječenje takođe bitno da je prostor uređen na način da se pacijenti osjećaju ugodno - kazao je izvor.

Hadson je naglasio da je ovo bio prvi od mnogih prostora za mlade ljude koje planira da otvori u bolnicama širom Sjedinjenih Američkih Država.

- Uz pomoć organizacije "Teen Cancer America" smo uspjeli da otvorimo prvi dio bolnice namenjen tinejdžerima. Drago mi je da imam priliku da nastavim partnerstvo s Dječijom bolnicom u Vanderbiltu - rekao je Hadson.

Džener je prošle godine donirala milion dolara doktorici Tais Aliabadi (Thais Aliabadi) kako bi joj pomogla u akciji kupovine stotina hiljada maski i druge zaštitne medicinske opreme koja je bila neophodna za borbu protiv pandemije.