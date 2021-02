"Htjela sam da se ubijem zbog gadosti i orgija na koje su nas tjerali": Slavna Plejboj zečica o Hefnerovoj vili

Holi Medison je u periodu od 2001. do 2009. bila jedna od djevojaka milijardera i osnivača "Plejboja" Hjua Hefnera, a javnosti je bila predstavljena i kao njegova "glavna" izabranica. Ona je u kontroverznu vilu dospjela kao 20-godišnja studentkinja, a nakon niza zabava odlučila je i da živi tamo.

Uprkos tome što je bila Hefnerova miljenica, život ove tada još uvijek praktično tinejdžerke iz Oregona bio je daleko od blistavog, a vremenom je postajao sve bizarniji.

U svojim memoartima "Bekstvo iz zečije rupe" ona je priznala da je na nju vršen pritisak da učestvuje na orgijama i konzumira narkotike, a da ju sve to navodilo da počne da razmišlja o samoubistvu.

Njena autobiografija je postala bestseler, a sada je adaptirana i u TV emisiju u kojoj glavnu ulogu tumači glumica Samara Vejving. U ovom ostvarenju između ostalog vidimo kako je Hefner podsticao svoje djevojke da učestvuju u orgijama koje su trajale i do dvije nedjelje.

"U sobi je bilo gomila video kaseta, plišanih životinja, umjetničkih djela, poklona... Bilo je kao da je kolekcionar svega i svačega, mada mislim da je najprikladnije reći da je skupljao **rve. Tu su bila i dva ogromna televizijska ekrana na kojim se puštala pornografija i samo su oni osvjetljavali inače mračan krevet", prisjetila se Holi prvog puta kada je završila u Hjuovoj spavaćoj sobi u kojoj su se održavale orgije.

"Djevojke, neke gole, neke obučene, neke koje su se svlačile, sjedele su u polukrugu na ivici kreveta - neke su stajale, neke ležale", dodala je ova plavuša.

Ona je priznala da ove razuzdane žurke nisu jedino što je poremjetilo njeno mentalno stanje. Bila je odsječena i od spoljnog svijeta i ograničena policijskim časom - posle 21h nije smjela da izlazi. Optužila je vremešnog biznismena da ju je kontinuirano vrijeđao i loše tretirao.

Sve to dovelo ju je do toga da je poželjela da oduzme sebi život. "Jednostavno, više nisam mogla da podnesem to koliko sam bedna. Naravno da bi moja porodica bila slomljena, ali viđala sam ih toliko rijetko, tako da to što nisam živa ne bi ništo ne promijenilo", priča atraktivna 41-godišnjakinja.

Srećom, Holi je smogla snage da napusti ozloglašenu vilu, a učešće u rijalitiju "The Girls Next Door" dalo joj je priliku da zarađuje sopstveni novac. Uspjela je da sakupi dovoljno da napusti Hefnera, a potom je svoje traumatično iskustvo podijelila sa cijelim svijetom.

"Jedino veće od moje potrebe da pobjegnem bila je moja želja da ispričam svijetu svoju priču", zaključila je gospođica Medison.

(Žena.blic.rs)