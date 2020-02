Hasan Dudić tvrdi: Šaban mi je pred smrt rekao da neće još dugo

Hasan Dudić progovorio je o svom pokojnom prijatelju Šabanu Šauliću, kog kaže, pamti od kada je bio mali.

On je istakao da je Šaban bio kod njega u Sarajevu, a samo su se razdvojili kada je Hasan bio u vojsci. Tragedija koja je zadesila Šabana potresla je sve, a Dudić kaže da nema pravde.

– Ne mogu da vjerujem da pijan, bez vozačke dozvole napravi takav pakao i usmrti ljude, a da ga puste. Sjedili smo, on je došao ranije sa puta. Ja sam bio u sobi i pisao, a u pola četiri mi je zazvonio telefon. Sjeli smo, on je naručio zeleni paradajz, pršutu i pili smo šljivu. Bio je tužan, i rekao: “E moj bato, neću ja dugo. Osjećam ja." Ja sam počeo da vrištim i plačem. Bio mi je jedan drug tu i on me jedva smirio. Rekao sam mu da je bolje ja da umrem nego on. On je predvidio svoju smrt – priznao je Hasan.