Hasan Dudić nakon 8 dana mučne borbe sa koronom izašao iz bolnice

Pjevač Hasan Dudić nakon hospitalizacije zbog pogoršanja zdravstvenog stanja usljed korona virusa, izašao je iz bolnice i osjeća se bolje.

Hasan je u petak 2. aprila primljen u KBC Zvezdara sa obostranom upalom pluća i otežanim disanjem, kada smo ranije razgovarali sa pjevačem rekao nam je da je imao oscilacije u zdravstvenom stanju i da je bio na kiseoniku, a danas, 10. aprila, izašao je iz bolnice.

- Sad sam izašao iz bolnice, trebalo je još par dana da ostanem, ali video sam da nema potrebe da ostajem. Rovito sam, ali video sam po rezultatima da je to napredovalo, da su me uspešno lečili u KBC Zvezdara, na hiurgiji, to su predivni ljudi, super su - rekao je Hasan za Telegraf JETSET.

- Zovu ljudi, nemam reči kakve su mi kolege, familija, prijatelji, bilo je, normalno, i onih kojima sam dao hleb u ruke, a oni bi najviše voleli da taj ko im pomogne nije živ. Zvali su me Marinko Rokvić, Mitar Mirić, Zlata Perović, Vera Matović, Jellena, Radiša Urošević, Mina Kostić, Čeda Čvorak, da ne zaboravim nekog... - rekao je pjevač.

Hasanu su u bolnici javili da je njegov kolega i prijatelj, legendarni Predrag Živković Tozovac preminio, a kako nam je rekao, za njega je Tozovac najveći srpski pjevač.