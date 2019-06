Haos na snimanju novog Džejms Bonda: Teže povrijeđen jedan član ekipe

Naime, sve je krenulo kada ekipa testirala scenu sa vatrenom loptom u labaratoriji, a snimanje iste se neuspješno završila.

- To je bio potpuni haos. Desile su se tri velike eksplozije, koje su uništile dio scenografije, krov i pojedini zidni paneli su pali na scenu. Član ekipe je ležao na zemlji povrijeđen - rekao je sagovornik za tabloid "The Sun" koji se našao na licu mjesta.

During the filming of a controlled explosion on the set of Bond 25 today at Pinewood Studios, damage was caused to the exterior of the 007 Stage. There were no injuries on set, however one crew member outside the stage has sustained a minor injury. pic.twitter.com/8O9tOgwMYK

— James Bond (@007) June 4, 2019