Halida Muslimovića tuži i kolega, on ga izvrijeđao

Ermin Erko Elezović, pjevač koji skoro 30 godina pokušava da naplati dug od 32.000 evra od Halida Muslimovića, podnio je zahtjev sudu u Prijedoru da se pokrene postupak za oduzimanje pokretne imovine i putnih isprava folkeru, prenosi Kurir.

Ne čekajući da nadležni donesu odluku o ovome, Muslimović je izvrijeđao Elezovića.

– Ma, kakvo oduzimanje imovine? Ermin Elezović laže i blefira. Čovjek mi duguje pare koje sam pozajmio kad je meni bilo najteže, za vrijeme rata. Sud je prihvatio neke stvari koje nemaju veze s tim postupkom. Bio sam nemoćan u Jagodini i oni su radili šta su htjeli. Došlo je do toga da oni to ne mogu realizovati. On je jedan običan krpelj, lešinar, laže – rekao je Halid za Avaz.

Naravno, Muslimović ni ovaj put nije propustio da pomene svoju bivšu ljubavnicu Sonju Bašić, s kojom je na sudu zbog optužbi da ju je pretukao i da joj duguje 107.000 evra.

– Nije da me boli, ali nije mi ni svejedno. Svi su navalili na brend koji se zove Halid Muslimović, a to nije baš lako srušiti. Imam milionske preglede i fanove i to se ne ruši. Čekam da se ovaj cirkus završi, da se riješim toga, da stavim tačku – istakao je pjevač.

Sonja je takođe dala izjavu i poručila da se tačka neće uskoro staviti, sve dok Muslimović ne bude pravno odgovarao za ono što je njoj učinio.

– Kad će Halid sebe da upita zašto ima suđenja i zašto je krivično gonjen? Ako iko kleveta čim zine, to je on, dokaz je sud. Sud je pravda, a nad sudom je Bog. Dosta je bilo uništavanja nevinih ljudi i njihove djece da bi svoju hranio. Halide, nisi iznad Boga! Spremaj se za svoj kraj, jer vjeruj, stigao ti je – rekla je Sonja.

