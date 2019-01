Halid Bešlić operisan u Minhenu

Popularni pjevač Halid Bešlić (65) operisan je prije nekoliko dana u jednoj bolnici u Minhenu.



Bešlića je operisao profesor Milomir Ninković, koji je danas jedan od vodećih svjetskih plastičnih hirurga.

S Halidom su razgovarali novinari "Avaza", kojima je potvrdio da je sada sve u redu.

"Evo ranjenog junaka", našalio se Bešlić.

Čuveni pjevač je u četvrtak tokom poslijepodneva imao zakazanu kontrolu kod profesora Ninkovića, a prije toga u telefonskom razgovoru iz Minhena za "Avaz" je otkrio o čemu se, ustvari, radi:

"Podvrgnuo sam se rekonstruktivnoj operaciji nosa. Vremenom mi se pogoršalo disanje, a malo sam htio i estetski popraviti. Dogovorio sam se s profesorom Ninkovićem da to uradim u Minhenu. Loše sam disao i već mi je to počelo smetati. Malo smo mijenjali hrskavice, malo se i estetski promijenilo, ali je uglavnom bitno disanje. Odlučio sam da to uradim u januaru, u mjesecu kad sam slobodan. I tako je i bilo", rekao je Bešlić pomenutom listu.