Vijest da je legendarni Halid Bešlić za dlaku izbjegao smrt odjeknula je preksinoć u medijima u regionu. Oni su naveli da je pjevač u diskoteci u Lincu imao probu uoči nastupa, a da je samo 25 minuta nakon odlaska diskoteka zapaljena.

Za „Dnevni avaz“ Bešlić se javio iz Karlovca. Objasnio je šta se ustvari desilo.

- Krenuo sam na put dan prije. Otišao sam u Zagreb, gdje sam i prespavao. Diskoteka je zapaljena u petak naveče, prijatelj mi je javio. Kada mi je potvrđena informacija, nastup je otkazan, a trebao je biti u subotu. To je sve i sve što znam – govori Bešlić.

Kada su u pitanju naslovi na portalima, Bešlić je malo ogorčen.

- To su laži, ono baš kad hoće da slažu. Nisam uopšte bio ni u Sloveniji, a kamoli u Austriji. Dobro sam, odlično. Žao mi je što se to desilo i žao mi je priče cijele, propala mi je svirka. Inače, sve je OK. Niko nije nastradao, što je najvažnije. Moj bend nije ni krenuo na put. Inače kreću oko dva sata poslije ponoći kada su ti duži putevi u pitanju. Ali smo im uspjeli javiti da uopšte ne kreću – kazao je Bešlić.

Dodao je da je već trebao biti u Sarajevu, ali da ima nekih obaveza u Zagrebu te da će ostati dok ih ne završi.