Grupa ABBA ide na hologramsku turneju naredne godine

Nekadašnja popularna pop grupa ABBA se nakon 35 godina pauze konačno vraća na muzičku scenu sa pet novih pjesama. Planiraju održati turneju koja je drugačija od onoga na šta je publika navikla.

Grupa je prvi put najavila turneju "ABBAtars" 2017. godine, a trebala je početi 2019. godine.

Prije tri godine su otkrili da su počeli snimati nove pjesme i njihovo izdavanje je bilo najavljeno za 2019. godinu, ali je došlo do odgađanja. U novom intervjuu za Times, tekstopisac Björn Ulvaeus je izjavio da će se hologramska turneja napokon održati iduće godine i da će izvesti pet novih pjesama.

Na turneji će biti prisutni hologrami svakog člana ABBA-e, za koje je Ulvaeus rekao da su nastali fotografiranjem pjevača "iz svih mogućih uglova".

"Pravili smo grimase pred kamerama. Nacrtali su nam tačkice na licima i izmjerili glave", kazao je.

Iako je Ulvaeus izjavio da im je bilo drago što su se vratili u studio, niko od njih (koji su sada u sedamdesetim godinama) nije želio ići na turneju.

"Zapravo nikada nismo bili željni turneje. Imali smo desetogodišnju karijeru i od toga smo putovali samo oko šest mjeseci", kazao je on.

Na pitanje o tome da li se njihova muzika na neki način promijenila, rekao je da su glasovi Agnethe Fältskog i Anni-Frid Lyngstad možda otprilike jedan ton niži, ali da i dalje "zvuče kao prava ABBA".

Otkriveni su nazivi dviju pjesama: "I Still Have Faith In You" i "Don't Shut Me Down". Jedna je snimljena u plesnom pop stilu, dok je druga sporija.