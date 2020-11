Golubović: Arkan je bio moj krvni neprijatelj

Kristijan Golubović je u rijaliti programu "Zadruga" otkrio detalje poznanstva s Željkom Ražnatovićem Arkanom.

Priznao je da su bili neprijatelji, ali i da mu je on poklonio 50.000 maraka.

- Arkan je bio moj krvni neprijatelj, pa smo postali najbolji preko mog školskog druga i pomirio nas je njegov prijatelj i taj čovjek mi je učinio, poklonio mi je 50.000 maraka, koji sam dao Kneletovom ubici. Mnogo sam učinio za ovog čovjeka, a trebali smo da se poubijamo. Ali takvi smo karakteri, ali to poštovanje koje imamo jedni prema drugima... - rekao je Kristijan, prenosi Kurir.rs.

Ranije je Golubović pričao i o svojoj vezi sa Arkanovom kćerkom Anđelom.

– Anđela je bila kao Jasmina Medenica. Napravila je u fotošopu da sam je poljubio u usta. Djevojka je praktično pala sa Marsa i došla kod mene u zatvor. Nosila je torbu punu oružja da bi se meni dokazala – kazao je Golubović

– Dobar sam sa svom Arkanovom djecom. Sa onim malim (misli na Veljka) malo sam se sporječkao kada se desilo ono oko kuće. Ali neću sada da pričam o tome, dao sam riječ. Neću javno da kažem ni u kakvoj sam relaciji sa “gospođom mamom”. Znam sve od A do Š. Istinu koja je najvalidnija na svetu. Ne slažem se sa mnogim stvarima, ali poštujem nju, rodila mu je dvoje djece. On je izabrao – tebi dobra, nama još bolja – kazao je Golubović.

ARKAN HTEO DA UBIJE I MENE I LEGIJU KAD JE ČUO ŠTA KRISTIJAN RADI TIGROVIMA: Vraćaj onu stoku odande da vas ne pobijem!

Nekadašnji oficir Srpske dobrovoljačke garde i stric Milorada Ulemeka Legije, Mihajlo Ulemek, ispričao je kako je prvi put upoznao Kristijana Golubovića i otkrio da li je Goluboviću Arkan nudio čin pukovnika.

On je ispričao da su ga zvali da skloni negdje Kristijana, koga do tada nikada nije vidio, jer Golubovića traži policija od kad je pobjegao sa suđenja.

"Zovu me, kažu on je natekao sav... Prvi put sam ga vidio. To je konjina jedna velika, jak, visok, leđa ko u slona, nos orlasti... On nije imao šta da radi u zatvoru pa je trenirao... On kad je iskočio iz suda natekle mu i ruke i noge. Imam jednu babu u Golubincima. Ona je svim fudbalerima rješavala iščašenja i prelome. Mi njega ne smijemo kod ljekara", priča Ulemek.

Prema njegovim riječima on je Kristijana stavio u džip i pravac za Staru Pazovu.

Odem kod te baba Stane u Golubincima. Kad je njega baba Stana vidjela reče - "Mile moj, de si ovoga našo?" On je imao 17 iščašenja, nijedan prelom. Svih 17 ona je sanirala za dva dana. On nije rekao "jao". Odma je zvao Batu Trlaju i Mastifa. Poslije 10-ak dana je trčao kao da ništa nije bilo. Poslije odlazio na bazen. On ko cirkus, onako istetoviran, deca trče za njim", priča Ulemek.

Jedan dan Ulemeku u kuću uleću Kristijan i Golub i kažu kako je policija blokirala Novu Pazovu.

"Odvedem ih u Banovce, uveče Kristijana stavim u kola i opet za Erdut. On tamo napravi sranje, postrojavao i tukao vojnike. Zove Arkan, jebe majku i meni i Legiji.

"Vraćaj onu stoku odande da vas ne pobijem", vikao Arkan.

Sjetim se nekog Gline iz Bačke palanke. Dovedem Kristijana kod njega i ostavim. Prošlo mjesec i po dana i zove me Glina kaže policija traži Kristijana a traži i tebe. I ja odem tamo", priča Ulemek.

Ti policajci mi kažu da treba da kažem Kristijanu da dođe jer je red da se stavi tačka na sve to.

"Koliko je odležo toliko će biti osuđen. Reko neću da ga prodam. Ali mi je taj što je bio neki načelnik obećao da će biti onako kako je rekao. Samo će, kaže, prenoćiti a bićeosuđen na onoliko koliko je odležo. Dođe on sa sve magnumom za pojasom. Ja mu sve ispričam. Pita načelnika jel mu garantuje, ovaj kaže - garantujem. "Ne bude li tako, robijo sam ja 5 godina u samici u Njemačkoj odrobijaću i ovo. Al kad izađem prvo ću ti ubiti ženu i djecu pa tebe", rekao mu Kristijan", ispričao je Ulemek.

Ujutru je otišao u Četvrti opštinsi sud na NBGD.