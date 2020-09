Goga Sekulić: Volim mlađe muškarce

Folkerka danas uživa u skladnom braku sa Urošem Domanovićem, a njihov život obogatio je i nasljednik. Folk pjevačica Goga Sekulić krajem 2016. godine tajno se udala za 15 godina mlađeg džiu-džicu majstora Uroša Domanovića.

Goga je priznala u jednom intervjuu da joj mlađi muškaci više prijaju od starijih.

- Privlače me momci kod kojih se vidi da rade na sebi i svom izgledu. Kada se osvrnem na prethodne veze, shvatam da su mi više prijale one s mlađim momcima zbog njihove slobode i opuštenosti - priznala je Goga magazinu "Stori" 2016. godine, a potom istakla da se ne zabavlja sa mlađim muškarcima, jer je to trend posljednjih godina.