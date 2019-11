Goga Sekulić u problemu zbog silikona

Pjevačica Goga Sekulić trebalo je ove jeseni da ode na korekciju grudi, ali je tu intervenciju pomjerila za februar. lako trpi bolove u leđima zbog velikog obima grudi, pjevačica je morala da odloži ovu intervenciju zbog mnogobrojnih obaveza.

"Goga već dve godine ima problem sa silikonskim grudima. Od 2017. godine počela je da oseća bol u leđima zbog velikog obima grudi, te su joj lekari još tada naložili da implante broj pet zameni manjim kako bi se rešila bolova. Goga je to zbog posla odlagala, onda je usledila trudnoća, pa je rešila kada se porodi da to reguliše. Ona je planirala da u ovom periodu to obavi, ali zbog poslovnih obaveza pomerila je operaciju za narednu godinu. Goga će verovatnou februaru da zameni silikone u grudima i jedva čeka da se oslobodi bolova u kičmi. Takođe, Goga smatra i da joj velike grudi više ne priliče i da sa njima izgleda degutantno", navodi izvor blizak pjevačici, piše Kurir.

Goga je potvrdila da je prolongirala operaciju grudi.

"Pomerila sam je za februar ili mart naredne godine. Bole me leđa, ali ne mogu da stignem sada to da obavim. Imam dosta obaveza oko bebe, a imam i poslovnih obaveza. Baš sam u haosu", izjavila je Goga.

Podsjećamo, Goga je mjesecima pokušavala da nade adekvatnu dadilju za sina, ali pošto joj nijedna nije odgovarala, Goga je riješila da brigu o njenom sinu, kada ona to nije u mogućnosti, preuzmu vaspitačice u vrtiću.

"Imala sam neke pokušaje. Tražili smo neku profesionalnu pedijatrijsku sestru, babicu... Neku ženu koja radi u vrtiću, jaslicama. Imali smo nekoliko razgovora, ali nisam bila zadovoljna. Nisu ispunile moje zahteve. Za sada čuvamo sina u okviru porodice", rekla je prije nekoliko mjeseci Goga, ali je očigledno na kraju odlučila da ga upiše u vrtić.