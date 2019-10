Godišnjica smrti Toše Proeskog: Cetinski se oglasio dirljivom porukom

Tony se obratio pratiocima na Instagramu

Na današnji dan Toše Proeski je napustio ovaj svijet u 26. godini, u sudaru koji se dogodio 2007. na autoputu kod Nove Gradiške. Sa njim je u automobilu bila i njegova menadžerica Liljana Petrović, koja je prošla praktički nepovrijeđena.

Do sudara je došlo zato što je njegov vozač Georgij Georgijevski na tren zaspao za volanom i udario u prikolicu tegljača, pri čemu se desna, suvozačeva strana, gdje je sjedio upravo Toše, zabila pod prikolicu kamiona.

Pjevač za kojeg su mnogi govorili da je anđeo u ljudskom tijelu, na mjestu je preminuo.

"Svake nam godine dolazi taj dan, to jutro kao nešto što ne želimo saznati, čuti ni slutiti no ipak nemilosrdno dođe i podsjeća nas koliko smo krhki i kako nikada ne znamo što nam nosi sljedeći dan. Jako je teško, evo već dvanaestu godinu prihvatiti kako te nema tu. Jedina nam je nada to što si bio i ostao dokaz da anđeli u ljudskom obliku postoje i ostaju uvijek tu kraj nas. Uvijek volim reći i ponoviti, da si bio stvarno poseban. Zahvaljujući tebi, tvom ponašanju, skromnosti, djelima, siguran sam, da su anđeli tu s nama i u ljudskom obliku. Bio si jedan od onih ljudi koji vraćaju vjeru u ljudskost, u anđele koji hodaju zemljom. Mogao si tu na zemlji još puno toga, ali sve ćemo nadoknaditi kada se jednom sretnemo gore u svemiru, na nekom proplanku. Dragi Toše, volimo te do posljednjeg daha. ZAUVIJEK BRATKO MOJ", emotivno je napisao Tony Cetinski.