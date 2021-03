Goca Božinovska progovorila o vjenčanju Mirka i Bojane

Pjevačica Goca Božinovska presrećna je što postaje baka, a njen sin Mirko Šijan i njegova izabranica Bojana Rodić prije nekoliko dana su otkrili da će dobiti dječaka.

Ja sam uzbuđena od januara, tada sam saznala. I srećna, i uzbuđena, i radosna. Njih dvoje se jako lijepo slažu. Stalno prave planove, menjaju, renoviraju, izbacuju. Oni po svome sad, ja samo sjedim i uživam", rekla je Goca za "Premijeru".

Pjevačica je otkrila da se po Bojaninom dolasku u Surčin sve promijenilo u njihovom domu, piše Blic.

"Hvala joj na tome! Dok sam živa biću joj zahvalna, jer je moj Mirko drugi čovjek. On je sada ono što jedan muškarac u tim godinama treba da bude, pravi gospodin, pravi muž, pravi sin", ispričala je Božinovska.

Goca se osvrnula i na vjenčanje Mirka i Bojane, budući da su planovi promijenjeni zbog pandemije korona virusa.

"Ništa ne možemo da planiramo zbog ove situacije, vjerovatno ćemo za manji krug samo obaviti vjenčanje", rekla je.

Šuškalo se da će Mirko i Bojana sina nazvati Zoran, po Mirkovom ocu Zoranu Šijanu.

"E to je on meni rekao, da je za mene iznenađenje, mada ja pretpostavljam da će biti po ocu, nisam htjela čak ni da ih pitam. To je njihova stvar, ja ne volim da se mešam u njihov izbor, jer meni su se svi miješali, rekla sam "Snajka to je na tebi, ti sama odredi!", zaključila je Goca u pomenutoj emisiji.