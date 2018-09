Glumica u 48. godini postala majka FOTO

Četrdesetosmogodišnja glumica se porodila početkom septembra, ali i dalje ne želi da novosti iz svog života dijeli sa javnošću.

Ipak, paparaci su pratili slavni par te su ih snimili kako izlaze iz zgrade zajedno sa novorođenom bebom koju su očigledno riješili da prošetaju njujorškim ulicama.

Vajsova je do sada samo nekoliko puta u medijima govorila o svojoj trudnoći. U intervjuu za Njujork tajms kazala je da ona i Bondova zvijezda očekuju "malog čovjeka".

"Danijel i ja smo mnogo srećni. Imaćemo malog čovjeka. Ne možemo da dočekamo da vidimo njega ili nju. Još uvijek je sve misterija", kazala je.

Glumica ima 12-godišnjeg sina Henrija sa rediteljem Darenom Aronofskim, dok Danijel ima 26-godišnju ćerku Elu iz braka sa Fionom Ludon.

New parents Daniel Craig and Rachel Weisz spotted out with their baby girl for the first time https://t.co/6f9pXhiAJU pic.twitter.com/iIk8aeyn8l

— The Sun (@TheSun) September 27, 2018