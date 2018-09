Glumica priznala da voli marihuanu

Američka glumica Kristen Bel otkrila je u novom intervju da je rekreativni korisnik marihuane, te se time pridružila nizu kolega koji su javno priznali da koriste ovu biljku.

U intervjuu sa Markom Maronom na njegovom podkastu WTF, zvijezda serije "Parenthood" (Roditeljstvo) istakla je da povremeno koristi marihuanu kao stimulans, kao i da njen supurg nema ništa protiv.

"Sviđa mi se vaporizer za pušenje marihuana. Trava je zakon, to je moj izbor droge", naravno.

Kristen je potom objasnila da ne konzumira često, već u zavisnosti od situacije:

"Ne mogu to da radim pored svoje djece, sa kojom provodim ogroman broj sati svake nedjelje. Tako travu pušim jednom nedeljno, ako sam preumorna i želim da prilegnem i gledam tv emisiju "60 Minutes", zašto da ne?"

Bel je potom dodala da njen suprug Daks Šepar, koji već 14 godina apstinira od alkohola, nema problem sa tim da neko uživa u bilo čemu, pod uslovom da se ne ponaša kao potpuni idiot.

"On sve podržava, voli drogu i alkohol. Ali je svjestan da je ne može da se nosi sa ovim hemikalijama, jer njegov mozak ne može to da podnese. Zapravo, Šepar je ogroman uživalac droga te zagovara da ne bi trebalo da odete sa ovog svijeta a da ne probate ekstazi ili pečurke", kazala je Belova te dodala da je "on podržava da sa svojim prijateljicama napravi žurku kada koriste ekstazi"