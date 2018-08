Glumica odgovorila: Šokirana sam, on je tužio i svoju porodicu

Glumica Azija Arđento je prethodnih dana u centru skandala jer je "Njujork tajms" objavio da je isplatila 380.000 dolara glumcu koji ju je optužio za seksualno zlostavljanje kad je imao 17 godina.

Azija Arđento je jedna od istaknutih članica pokreta #Me Too koja je među prvima priznala da ju je producent Harvi Vajnstin silovao.

Italijanska glumica tvrdi da nije imala seksualni odnos s tada sedamnaestogodišnjim glumcem Džimijem Benetom, a s njim se nagodila na insistiranje njenog pokojnog partnera, kuvara Entoni Bordena.

"Šokirana sam ovim vijestima, koje su apsolutno netačne. Nikad nisam imala seksualnu vezu s Benetom. On je krenuo na mene jer sam bila u vezi s Entonijem, znao je da je on bogat i da će paziti na svoju reputaciju. Upravo mi je on i predložio da isplatim Beneta, odnosno njemu je rekao da će mu finansijski pomoći, pod uslovom da više ne trpimo nikakve upadice u naš život", stoji u saopštenju glumice.

Azija Arđento će preduzeti sve mjere protiv onih koji su objavili vijest.

Inače, Azija i Benet su godinama bili prijatelji - upoznali su se na snimanju filma "The Heart Is Deceitful Above All Things", kad je on imao 17 godina i glumio je njenog sina.

"Kad sam izašla u javnost s optužbama protiv Vajnstina on je podignuo tužbu protiv mene i tražio 3,5 miliona dolara. Prije toga tužio je članove svoje porodice i od njih tražio novac", navodi Azija Arđento.

U članku "Njujork tajmsa" navodi se kako postoje njihove fotografije nakon seksa, na kojima su goli, ali niko ih nije objavio.