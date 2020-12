Glumac priznao krivicu, čeka ga pritvor i obavezno liječenje

Glumac Bane Vidaković (61) sklopio je sporazum o priznanju krivice sa Višim tužilaštvom u Beogradu, koje ga tereti za posjedovanje narkotika.

Taj dokument stigao je u Viši sud, koji će na ročištu 17. decembra da odluči da li će ga prihvatiti.

Nezvanično, glumac se navodno nagodio da bude osuđen na šest mjeseci kućnog zatvora sa nanogvicom i obavezno liječenje od zavisnosti od narkotika. On je priznao da je droga nađena u pretresu stana gdje on živi, kao i da je bila za ličnu upotrebu.

Zbog sporazuma Vidakoviću je juče u Višem sudu postupak razdvojen od suđenja Iliji Markoviću, koji je zajedno sa njim uhapšen sredinom jula i koji je optužen za prodaju narkotika. Kada su nakon razdvajanja Vidaković i njegov branilac napustili sudnicu, Marković je iznio optužbe na glumčev račun, zatražio izuzeće svog branioca Sava Stevanovića i tražio da mu se dodijeli drugi.

- Imam veliki problem zbog Baneta Vidakovića, jer su njegovi advokati kontaktirali s mojim i nudili mi 5.000 evra da priznam krivično delo koje sam već priznao - rekao je Marković sudiji. - Od tih para moj advokat bi uzeo 1.000 evra, jer je posrednik. To mi je on ispričao kada me je posjetio u pritvoru. Inače, više se brinuo o mojoj supruzi, nego o meni.

Nudio joj je finansiranje, dopisivao se sa njom. Nije mi ulio povjerenje da ga moj slučaj uopšte zanima.

Dodao je da je svjestan krivičnog djela koje je počinio, da je pogrešio i da se kaje. Na pitanje sudije da se izjasni o optužbama za nuđenje para, advokat Stevanović je rekao da njegov klijent izmišlja:

- On je djelo priznao policijskom inspektoru i prije mog pojavljivanja. Sve je izmislio da bi izigravao žrtvu. Nikakav odnos nemam sa njegovom suprugom, kada me je to pitao, odštampao sam i pokazao mu našu komunikaciju.

Sudija je odlučila da ipak razriješi branioca, jer nema adekvatnog odnosa poverenja između njega i klijenta i ne bi mu tokom postupka mogao pružiti odgovarajuću pravnu pomoć. Marković će dobiti novog branioca po službenoj dužnosti, a suđenje je odloženo i nastaviće se 24. decembra.