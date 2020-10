Glumac Branko Bane Vidaković: Dilerima sam kupio najmanje pet mercedesa

Glumac Branko Bane Vidaković (61) uhapšen je ovog ljeta sa 30 grama heroina kod sebe, a tokom pretresa stana u kojem živi, pronađeno je još 10 grama narkotika i dvije vagice.

Više javno tužilaštvo u Beogradu optužilo je glumca za neovlašteno držanje droge za ličnu upotrebu.

U prvoj fazi glumac i čovjek sa kojim je Bane uhapšen M. I. bili su osumnjičeni za dilanje heorina, ali je istragom utvrđeno da je glumac drogu koristio za lične potrebe.

- Kolege koje me znaju znaju da ne mogu da budem diler, prezirem dilere i oni znaju koliko dugo se borim protiv toga. Zbog sopstvene zavisnosti, kroz koju sam ranije prošao, htio sam da držim školu klincima šta da izbjegavaju. Ja sam rekonvalescent, koji je na lijekovima već dug period, sigurno petnaest godina. Da bih mogao da se manem toga, morao sam sebi da obećam da više neću baciti ni dinara na to smeće. A sigurno sam kupio bar pet Mercedesa tim dilerima. U tim godinama sam puno zarađivao. Onda sam sebi rekao da neću bacati novac na to - ispričao je Bane Vidaković u svojoj ispovijesti za novi broj magazina "Story".