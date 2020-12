Gledaoci ostali zapanjeni izdanjem voditeljke

Dajana Paunović dobila je brojne pohvale na račun svog izgleda.

Voditeljka se pojavila u crnoj odjevnoj kombinaciji u kojoj je istakla bujno poprsje, nosila je visoke štikle, a kosu pokupila u punđu.

Fotografiju iz studija je odmah objavila na društvene mreže, a fanovi oduševljeni i ne prestaju da je obasipaju komplimentima i komentarima.

"Što starija sve bolja", "Baš si s*ksi", samo su neki od komentara, a bilo je i onih muškaraca koji su Dajani ostavljali nepristojne ponude.

"Ako me pitate da li bih se ponovo udala, ne znam, jer mislim da papir ništa ne garantuje, možete voljeti doživotno i bez potpisa na papiru. Ako me pitate da li je prepreka razlika u godinama između muškarca i žene, reći ću vam - ne. Ljubav ne zna za godine, ljubav nema pravila. Nije dokazana idealna starosna granica. Sve je to individualno, ne postoji matematička formula", rekla je Dajana prošle 2019. godine za "Pink".